Berlin (dpa/bb) – Zum Auftakt der Protestversammlung der Initiative «Gen Z regelt» haben sich in Berlin hunderte Menschen am Brandenburger Tor versammelt. Die Gruppierung fordert unter anderem mehr Geld für Schulen, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.

Die Demonstration in Berlin erfolgt zeitgleich mit anderen Versammlungen in ganz Deutschland. Die Initiative «Gen Z regelt» hofft insgesamt auf mehr als 160.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So viele Menschen haben nach Angaben auf der Website ihre Teilnahme an den bundesweit mehr als 30 Veranstaltungen zugesagt.





Es gibt Befürchtungen, dass die Jugendproteste von radikalen Kräften unterwandert werden könnten. Die Organisatoren von «Gen Z regelt» rufen ausdrücklich zu friedlichem Protest auf und lehnen jede Form von Gewalt ab.

Die Polizei in Berlin stellt sich auf einen Großeinsatz ein und ist nach eigenen Angaben mit rund 1.500 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich in der Stadt unterwegs. Die Sicherheitsbehörden sehen Konfliktpotenzial wegen der Kombination von Protestaufrufen und der Halloween-Nacht, die regelmäßig in der Hauptstadt vermehrt zu Polizeieinsätzen führt. Sie rechnen aber nicht mit Plünderungen und haben nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse über gezielte Gewaltaufrufe.