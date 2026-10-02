Berlin (dpa/bb) – Hunderte vornehmlich junge Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin gegen eine mögliche Wehrpflicht und militärische Aufrüstung demonstriert. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl am frühen Abend auf rund 2.000. Aufgerufen zu dem Protest hatte das Bündnis «Unzwingbar – kein Bock auf Krieg und Wehrpflicht».

Auf der Bühne vor dem Berliner Wahrzeichen traten unter anderem der Chef der Satirepartei Die Partei und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn sowie verschiedene Musiker auf. Am späteren Abend wurde auch ein Auftritt der Berliner Hip-Hop-Formation K.I.Z. erwartet.





«Junge Menschen wollen keinen Pflichtdienst beim Militär leisten. Sie wollen nicht lernen, wie man Menschen tötet. Deshalb protestieren wir gegen die Pläne der Bundesregierung», heißt es im Aufruf des Bündnisses.

Hintergrund ist das Gesetz über den neuen Wehrdienst, das im Januar in Kraft trat. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine Wehrpflicht entscheiden. Der Bundestag hatte die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt.