Planebruch (dpa/bb) – Hunderte Menschen haben das Brandenburger Dorf- und Erntefest in Damelang (Landkreis Potsdam-Mittelmark) besucht. Auf einem riesigen Gelände kamen Familien zum Essen zusammen, Pferde konnten angeschaut werden und es gab einen Pflugwettbewerb. Es wurde unter anderem mit historischen Treckern gepflügt. Insbesondere aus kulinarischer Perspektive hatte das Fest einiges zu bieten.

Erntekronenwettbewerb und Erntekronenhoheit

Das Festwochenende begann bereits am Freitagabend und endet am Sonntag. Auf dem Programm stehen die Landesmeisterschaft im «Gespannpflügen, die Wahl der schönsten Erntekrone und der Brandenburger Erntehoheit sowie ein Festumzug», hieß es in einer Mitteilung des Agrarministeriums. Eröffnet wurde das Traditionsfest von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (beide SPD).





Auf einem Regionalmarkt präsentierten sich mehr als 100 Aussteller und regionale Produzenten. Neben regionalen Produkten, Handwerk, Kultur und Brauchtum wurden auch digitale Anwendungen und moderne Technologien aus dem Agrarbereich vorgestellt. «So ist das Smart Farming Lab mit seiner mobilen Scheune vor Ort und gibt Einblicke in den Einsatz von Agrarrobotik und Künstlicher Intelligenz in der Landwirtschaft», schrieb ein Ministeriumssprecher.

Dank für Arbeit der Landwirte

«Nach Monaten voller Arbeit bieten die Erntefeste Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und unseren Landwirtinnen und Landwirten für ihre Arbeit zu danken», sagte Ministerin Mittelstädt. «Sie geben Einblick darin, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie erzeugt werden. Gleichzeitig zeigt das Brandenburger Dorf- und Erntefest, wie sich Tradition und Fortschritt verbinden.»

Das Brandenburger Dorf- und Erntefest wurde laut Landwirtschaftsministerium 2004 erstmals gefeiert.