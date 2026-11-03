Berlin (dpa/bb) – Bei der Aktion eines Influencers am Berliner Alexanderplatz ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Streamer hatte zuvor auf Instagram angekündigt, Hunderte Sneaker verschenken zu wollen – jeweils im Tausch gegen ein altes Paar Turnschuhe. Ein Sprecher der Polizei sprach von einer Personenanzahl im «mittleren dreistelligen Bereich», die sich am Nachmittag bei dem Treffpunkt versammelt hatte.

Ein Anrufer habe sich während der Aktion «panikartig» bei der Polizei gemeldet, so der Polizeisprecher. Er habe sich vor Ort bedrängt gefühlt und keine Luft mehr bekommen. Bei dem Einsatz habe die Polizei ihm geholfen. «Und wir haben kurzfristig dafür gesorgt, dass Leute, die aus dem Bahnhof gekommen sind, da auch ohne Weiteres passieren konnten.» Verletzte habe es nicht gegeben. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.





Der Content-Creator «Marli», der auf Instagram über 340.000 Follower hat, sagte in seinem Livestream gegen Ende: «Wir müssen den Stream leider jetzt abbrechen.» Er entschuldigte sich bei seinen Zuschauern. Der Andrang sei zu groß gewesen. Einige Leute hätten schon am frühen Morgen angestanden. Der Polizeisprecher sagte, die Menge habe sich von selbst aufgelöst. Auch der Einsatz sei damit zu Ende gewesen.