Bernau/Strausberg (dpa/bb) – Mehrere hundert Menschen sind beim «Christopher Street Day» in Bernau (Landkreis Barnim) nach Polizeiangaben friedlich durch die Stadt gezogen. Der CSD unter dem Motto «Mehr Glitzer, weniger Hass! L(i)eb doch, wie du willst!» warb für Akzeptanz und wandte sich gegen Hass. Der CSD war wegen Hitze im Juni verschoben worden.

Zu einem Gegenprotest der Neonazi-Gruppierung «Deutsche Patrioten voran» kamen nach Angaben eines Polizeisprechers nur wenige Menschen. Die Polizei habe eine Teilnehmerin der Gegendemonstration aufgegriffen, weil sie ein Hakenkreuz offen am Arm gezeigt habe.





Beim CSD wird weltweit für Rechte der LGBTQI-Gemeinschaft demonstriert. Die englische Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, queere sowie intergeschlechtliche Menschen. Auch in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland fand am Samstag ein CSD statt.