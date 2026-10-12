Berlin (dpa/bb) – Vier mutmaßliche Diebe von Autofelgen sind von der Polizei in Berlin-Neukölln gefasst worden. Die vier Männer im Alter von 21, 22, 23 und 28 Jahren wurden bereits am vergangenen Dienstag auf und am Gelände einer Kfz-Werkstatt am Britzer Damm gefasst, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatten Zivilpolizisten zwei Fahrzeuge beobachtet, die auf das Gelände fuhren. Auch eine Hubschrauberbesatzung observierte aus der Luft. Die Männer luden demnach Autofelgen aus einem der Fahrzeuge. Früh am Dienstagmorgen griff die Polizei zu.





Drei Männer wurden direkt auf dem Hof der Kfz-Werkstatt und der vierte nach kurzer Flucht in der Straße Alt-Britz festgenommen. Anschließend wurden auch die Werkstatt und die Wohnungen der Männer durchsucht. Die Polizei fand unter anderem mehrere gestohlene Reifensätze.