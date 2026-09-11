Berlin (dpa/bb) – Das House of Games in Berlin-Friedrichshain hat den nächsten prominenten Mieter bekanntgegeben: Neben dem französischen Videospielekonzern Ubisoft wird auch das Berliner Handyspielunternehmen Kolibri Games in das Gebäude in der Rotherstraße einziehen. Zudem hätten verschiedene Berliner Indie-Games-Unternehmen Mietverträge unterzeichnet. Das teilte die Wista Management GmbH als Betreiber des Hauses mit.

«Der Bezug erfolgt ab Dezember 2026 etagenweise», sagte Wista-Geschäftsführer Roland Sillmann laut einer Mitteilung.





Bei einer Baustellenbesichtigung machten sich am Freitag unter anderem Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sowie der Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche Game, Felix Falk, einen Eindruck von der neuen Einrichtung. Der Umbau wird nach Angaben der Betreiber etagenweise umgesetzt. Insgesamt stünden 12.000 Quadratmeter zur Verfügung. Mehr als ein Drittel der Fläche sei bereits vermietet.

Eröffnung wurde verschoben

Die Eröffnung des House of Games war bereits für Anfang des Jahres angekündigt, wurde dann aber verschoben.

In dem Backsteingebäude in der Rotherstraße in unmittelbarer Nähe zur Warschauer Brücke soll auf fünf Etagen ein zentraler Standort für die Games-Branche unter anderem mit Büro- und Veranstaltungsflächen entstehen.

Das Haus wird vom Senat mit 4,6 Millionen Euro gefördert. Das LUX-Gebäudeensemble hat eine lange Geschichte. Die zwischen 1906 und 1914 errichteten vier Industriegebäude sind auch als Lampenstadt bekannt. Dort wurden rund acht Jahrzehnte lang Leuchtmittel produziert.