Berlin (dpa/bb) – Über eine Baumschutz-Hotline will der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Berlin erneut zum Umgang mit Bäumen beraten, die gefällt werden sollen. Ziel ist laut Baumexperte Uwe Bahr, «möglichst zielgerichtet Sachverhalte aufzuklären, die unmittelbar mit drohenden Baumfällungen zusammenhängen». «Wo Zweifel bestehen, müssen Vorhaben pausieren, bis eine fachliche und politische Prüfung erfolgt ist», so Dirk Schäuble, Naturschutzreferent des BUND Berlin.

Ab dem 1. Oktober dürfen in Berlin wieder Bäume gefällt werden. Laut dem Bundesnaturschutzgesetz ist es zwischen dem 1. März und dem 30. September verboten, Bäume außerhalb des Waldes abzuschneiden.



