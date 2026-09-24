Berlin (dpa/bb) – Ein mit einem Pfefferspray bewaffneter Räuber hat ein Hotel in Berlin-Charlottenburg überfallen. Der Täter verlangte in der Nacht unter Vorhalt des Sprays die Herausgabe von Geld und besprühte eine 24-jährige Rezeptionistin und ihren 31-jährigen Kollegen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge konnte der Räuber Geld erbeuten und flüchten. Der 31-Jährige trug unter anderem Augenreizungen davon und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die 24-Jährige musste nicht ärztlich behandelt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs.



