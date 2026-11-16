Berlin (dpa/bb) – Berliner mit einem Holzofen können auch in dieser Heizsaison wieder den «Berliner Ofenführerschein» machen und sich Tipps zum richtigen Heizen geben lassen. Ab sofort können sich Interessierte für kostenlose Onlinekurse für den Führerschein anmelden, wie die Umweltsenatsverwaltung mitteilte.

In rund 60 Minuten werden den Angaben zufolge in den Kursen praktische Tipps zur Auswahl und Lagerung des Brennholzes, zum richtigen Anzünden und zur optimalen Luftzufuhr gegeben. Eine sachgerechte Bedienung und die Verwendung von trockenem Holz könnten den Holzverbrauch und die Schadstoffemissionen deutlich reduzieren, hieß es.





Rund 2.600 Berliner haben bereits einen Ofenführerschein

Die Kampagne ist Teil des Berliner Luftreinhalteplans und wird bis zur Heizperiode 2028/2029 fortgeführt. Seit dem Start im Herbst 2023 haben sich rund 5.400 Berlinerinnen und Berliner für den Kurs registriert. Rund 2.600 Teilnehmer haben ihn erfolgreich abgeschlossen und ein personalisiertes digitales Zertifikat erhalten.

In Berlin gibt es laut Senat rund 115.000 Kaminöfen. Bei der Holzverbrennung entstünden Feinstaub und weitere Schadstoffe. Wie hoch die Emissionen ausfallen, hänge neben der Ofentechnik maßgeblich vom Brennstoff und der Bedienung ab. Richtiges Heizen könne daher einen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität leisten.