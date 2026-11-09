Potsdam (dpa/bb) – «Du, hör‘ mal zu, ich habe gehört, die schlagen die Synagoge kaputt.» An diesen Satz erinnert sich Egon Kornblum – geboren 1918 in Rathenow im Havelland. Er rief ihn seinem Vater zu, als er 1938 von den Novemberpogromen hörte. Danach wurde sein Vater von der Polizei verhaftet und im Gefängnis verprügelt.

Kornblum ist einer von sechs Menschen, die im neuen digitalen Interviewportal «Archiv der Erinnerung – Oral History» ihre Lebensgeschichte schildern. Das Portal mache lebensgeschichtliche Interviews mit Jüdinnen und Juden, die während der NS-Zeit verfolgt wurden, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, heißt es vom Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam.





«Von dem Tage an hatte man keine Hoffnung mehr»

In Kooperation mit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung werde so ein «digitales Gedächtnis der jüdischen Zeitgeschichte» geschaffen – und am 11. November unter der Adresse https://erinnerung.juedische-geschichte-online.net freigeschaltet. Dann wird es offiziell vorgestellt.

Auch Ilse Rewald erinnert sich in einem der Videos an die Pogromnacht vom 9. November 1938. «Von dem Tage an hatte man keine Hoffnung mehr, dass sich irgendetwas normalisieren könnte», sagt die im Jahr 1918 geborene Berlinerin. «Im Gegenteil, der Ansturm auf Konsulate, auf den Hilfsverein deutscher Juden, wurde immer größer und die Möglichkeit der Auswanderung immer kleiner.»

Stimmen werden weniger – Erinnerung soll nicht verstummen

Das digitale Projekt geht den Angaben zufolge zurück auf eine Interviewsammlung in Zusammenarbeit mit dem Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (Yale University) in den Jahren 1995 bis 1997: «Archiv der Erinnerung, Interviews mit Überlebenden der Shoah». Damals entstanden 78 Interviews mit meist in der Region Berlin-Brandenburg lebenden jüdischen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Inzwischen gibt es auch Unterrichtsmaterialien zu ausgewählten Interviews – und weitere sollen folgen.

Erinnerung dürfe nicht verstummen, nur weil die Stimmen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen weniger werden, sagt die Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums, Miriam Rürup, über das Projekt. «Die Geschichten der Überlebenden müssen nicht nur bewahrt, sondern auch gehört und weitergegeben werden.» Ihr Ziel sei eine zeitgemäße und niedrigschwellige Vermittlung jüdischer Geschichte in der Gegenwart.