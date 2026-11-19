Schipkau (dpa) – Das höchste Windrad der Welt im Süden Brandenburgs ist an den Start gegangen. Der Höhenwindturm in Schipkau in der Lausitz sei an das Stromnetz angeschlossen worden und produziere Strom, teilte das Dresdner Unternehmen Gicon mit. Der Turm ist mit einer Nabenhöhe von 300 Metern die höchste Windenergieanlage der Welt, insgesamt sind es 365 Meter. Das Riesen-Windrad soll Grundlage für den Bau weiterer solcher Türme sein.

Das Unternehmen Gicon plant fünf weitere Anlagen. Für den Bau von 100 Höhenwindrädern in Deutschland lägen zudem Absichtserklärungen vor, sagte Gicon-Geschäftsführer Jochen Großmann. Allein durch die Nachrüstung in bestehenden Windparks könnten bis zu 4.000 Höhenwindtürme in Deutschland entstehen. Das Unternehmen will spätestens 2030 mit der Serienfertigung beginnen und die Technologie mit dem Mittelstand vor Ort weiterentwickeln.





Windenergie: die wichtigste Stromquelle in Deutschland

Die Windkraft gilt als wichtigste Stromquelle in Deutschland. Sie trug im Jahr 2025 rund 27 Prozent zur Stromerzeugung in Deutschland bei, wie aus Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgeht. Bundesweit gab es im Jahr 2025 laut Bundesverband Windenergie etwa 31.000 Windenergieanlagen, davon rund 29.000 Anlagen auf dem Land (Onshore) und rund 1.700 auf See (Offshore). Die meisten Windräder standen der Fachagentur Wind und Solar zufolge in Niedersachsen, gefolgt von Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.

Das Riesen-Windrad in der Lausitz wurde von Gicon konzipiert und im Auftrag einer Tochtergesellschaft der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) errichtet. Die Nabenhöhe von 300 Metern ermögliche es, Wind in einer Höhe für die Stromerzeugung zu nutzen, die herkömmliche Anlagen nicht erreichen, teilte das Unternehmen mit. Die Erkenntnisse aus Bau und Betrieb sollten nun die Grundlage liefern, Höhenwind wirtschaftlich in größerem Umfang zu nutzen.

Windrad in Schipkau gilt als Innovation

Der Höhenwindturm soll in einem kleinen Windpark getestet und in den Markt gebracht werden. Der Bau kostete 25 Millionen Euro. Die 3,8 Megawatt-Anlage hatte im September ihre endgültige Höhe erreicht. Der riesige Windturm kann laut Gicon den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen. Das Windrad, das in einem bestehenden Windpark hochgezogen wurde, gilt als technische Innovation. Es besteht aus einer Art Gitterturm und einer Stahlkonstruktion mit 22.000 Einzelteilen.

Nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie ist der Höhenwindturm in Schipkau das größte Windrad der Welt. Vor allem in Süddeutschland stehen bisher besonders hohe Windräder. Dort gibt es weniger Wind als im Norden. Die Firmengruppe Max Bögl brachte laut Verband kürzlich einen 199 Meter hohen Hybridturm als Serienprodukt auf den Markt. Die Anlagen seien mit Rotorblättern 280 Meter hoch. Das toppt der Lausitzer Turm noch einmal.

Hohe Türme sollen Kosten senken

«Mit dem ersten Höhenwindturm haben wir nicht nur eine Anlage gebaut, sondern Erfahrungen gewonnen, die unmittelbar in die nächsten Projekte einfließen», sagte Großmann. Das Ziel sei, perspektivisch bei den durchschnittlichen Gesamtkosten zur Erzeugung von Strom unter das heutige Niveau von Windrädern an Land zu kommen. «Entscheidend ist nun, die Erfahrungen aus der ersten Anlage für die nächsten Schritte zu nutzen», sagte der Direktor von Sprind, Rafael Laguna de la Vera.

Der Erbauer des höchsten Windrads der Welt erhofft sich von der Nutzung des Höhenwinds Stromerträge in einer Größenordnung von der Windkraft auf hoher See. Der Höhenwindturm ermögliche «Offshore auf dem Land», sagte Gicon-Gründer Großmann.