Berlin/Hamburg (dpa) – Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Damen und Herren werden in der kommenden Saison der FIH Pro League Spiele in Berlin und Hamburg bestreiten. Das geht aus dem Spielplan des Hockey-Weltverbands hervor.

Vom 12. bis zum 16. Juni 2027 treffen beide Mannschaften des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Berlin auf Australien. Die Damen spielen in der Hauptstadt zusätzlich gegen China, die Herren gegen Frankreich. In Hamburg treten beide DHB-Teams am 26. und 27. Juni 2027 gegen Großbritannien an. Insgesamt werden 20 Spiele der Pro League an den beiden Standorten stattfinden, davon 16 in Berlin und vier in Hamburg.





In Berlin wird – wie bereits 2025 und 2026 – im Hockey-Stadion auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld gespielt. In Hamburg finden erstmals Pro-League-Spiele auf dem Gelände des Hamburger Polo-Clubs statt.

Pro League startet in Valencia

Den Auftakt in die neue Pro-League-Saison machen die Spiele im Dezember in Valencia, wo die deutschen Teams auf die hochkarätigen Gegner Niederlande, Belgien und Spanien treffen. Die DHB-Herren treten in Spanien als amtierende Welt- und Europameister an. Nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft im Sommer spielen die DHB-Damen in der Pro League unter ihrem neuen Nationaltrainer Markus Lonnes.

Die Saisonsieger der Pro League können sich vorzeitig für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles qualifizieren.