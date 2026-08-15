Berlin (dpa/bb) – Viel Sonne und Hitze mit Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius bringt der Samstag für die Berliner und Brandenburger. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Berliner Bezirksamt Reinickendorf warnen vor einer starken Wärmebelastung.

Die Hitze könne zu Kreislaufbeschwerden und körperlichem Unwohlsein führen und im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein, teilen Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) und Amtsarzt Patrick Larscheid mit. Ein Aufenthalt in direkter Sonne solle vermieden werden, ebenso wie Aktivitäten im Freien am Nachmittag während der heißesten Tageszeit.





Es bleibt laut DWD zunächst trocken, nur in der Prignitz sind am Abend geringe Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht zum Sonntag soll es auch in den restlichen Landesteilen regnen und Gewitter geben, die Temperaturen sinken auf 19 bis 15 Grad.

Der Sonntag wird mit maximal 27 Grad etwas milder, die Regenschauer sollen ab Mittag aufhören. In der folgenden Nacht bleibt es weiter bewölkt, aber trocken. Die neue Woche startet am Montag etwas frischer. Die Meteorologen erwarten dann Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad.