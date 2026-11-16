Cottbus (dpa/bb) – Wegen eines mutmaßlich rechtsextremen Angriffs hat am Cottbuser Amtsgericht der Prozess gegen zwei Männer begonnen. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Angeklagten vor etwa vier Jahren in der Cottbuser Innenstadt einen jungen Mann schwer verletzt haben. Sie sollen ihn zudem gezwungen haben, «Heil Hitler» zu sagen und bei ihrer Festnahme einen Polizisten beleidigt haben.

Der Verein Opferperspektive sprach von einem «schwerwiegenden rechten Angriff» und beklagte die lange Verfahrensdauer. «Über vier Jahre nach der Tat beginnt in Cottbus erst jetzt die Gerichtsverhandlung. Für den Betroffenen ist das untragbar, er konnte dadurch mit dem Erlebten bis heute nicht abschließen», sagte Joschka Fröschner, Berater der Opferperspektive. Immer wieder würden «Verfahren im Gerichtsbezirk Cottbus erst Jahre nach der Tat verhandelt – das ist mit rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht vereinbar».



