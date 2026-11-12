Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg ist die Zahl der geschlachteten Schweine im ersten Halbjahr 2026 eingebrochen und hat einen historischen Tiefstand erreicht. Ein großer Schlachthof in Perleberg hatte gegen Ende 2025 den Betrieb eingestellt. Schweinehalter mussten deshalb ihre Tiere zum Schlachten in andere Bundesländer oder ins Ausland bringen.

So sank die Schlachtzahl im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 96,8 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. In den ersten sechs Monaten wurden lediglich knapp 13.900 Schweine gewerblich geschlachtet. Dies sei die niedrigste Zahl seit 1990. Das Amt für Statistik sprach auch von einem Novum in der Geschichte Brandenburgs: Erstmals seit 1990 wurden mehr Rinder als Schweine geschlachtet.





Bauernverband: «Schweinehalter am Limit»

Schweinehalter stehen zudem seit längerem unter starkem Preis- und Wettbewerbsdruck. Der Landesbauernverband teilte im September mit, Schweinehalter seien am Limit. Deutsches Schweinfleisch könne kaum noch kostendeckend erzeugt werden. Von einer katastrophalen Lage am Schweinemarkt sprach der Deutsche Bauernverband.

Schweinefleisch beim Verbraucher weiter beliebt

Beim Verbraucher in Deutschland blieb Schwein 2025 dagegen die beliebteste Fleischsorte. Der Pro-Kopf-Verzehr machte im vergangenen Jahr laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft durchschnittlich 28,3 Kilogramm pro Jahr aus. Das waren knapp 52 Prozent des gesamten Fleischverzehrs je Person.

Die Entwicklung in Brandenburg in weiteren Zahlen:

Die Schlachtmenge bei Schweinefleisch reduzierte sich in Brandenburg von 42.300 Tonnen im Vorjahreshalbjahr auf 1.300 Tonnen im ersten Halbjahr 2026 (minus 96,9 Prozent). Der Anteil des Schweinefleisches an der gewerblichen Fleischproduktion – ohne Geflügelfleisch – macht laut Statistik nur noch 18,4 Prozent aus.

Dagegen gibt es bei den Rinderschlachtungen eine Zunahme. Im ersten Halbjahr 2025 wurden noch 16.000 Rinder geschlachtet – im Vergleichszeitraum dieses Jahres waren es 16.500 Tiere (plus 2,8 Prozent). Die Menge des erzeugten Rindfleisches stieg auf 5.300 Tonnen (plus 1,6 Prozent). Damit liege der Anteil des Rindfleisches an der Fleischproduktion in den ersten sechs Monaten 2026 bei 73,7 Prozent.