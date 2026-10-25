Berlin (dpa/bb) – «Eintritt frei!» in vier Berliner Museen: Das Haus am Waldsee, das Kunsthaus Dahlem, das Georg Kolbe Museum und das Brücke-Museum laden für den heutigen Sonntag zu einem kostenlosen Besuch ein. Es gebe verschiedene Aktionen und Workshops, teilten die Museen mit.

Im Georg Kolbe Museum ist der Eintritt zur neuen Ausstellung «everybody» frei. Im Kunsthaus Dahlem liest unter anderem die Autorin Anna Shapiro aus ihrem Buch «Fühlen Sie sich wie zu Hause, aber vergessen Sie dabei nicht, dass Sie zu Gast sind». Außerdem gibt es einen Workshop zur Porträtgestaltung.





Das Haus am Waldsee gibt eine Führung durch die Ausstellung und einen Drop-In-Workshop zum Thema «Ein Haus – viele Bilder». Im Brücke-Museum gibt es einen Rundgang zu der Rolle von Landschaften in den Arbeiten der Brücke-Künstler durch die Ausstellungen «Draußen … im Museum» und «Draußen unter Kiefern».

Erinnerung an kostenlosen Museumssonntag

Die Häuser wollen damit ein Zeichen für einen offenen und niedrigschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur setzen, und an den kostenlosen Berliner Museumssonntag anknüpfen, an dem früher einmal im Monat der Eintritt in die Berliner Museen frei war. Möglich sei die heutige Aktion durch eine großzügige Spende, hieß es.

Der Zeitpunkt sei bewusst gewählt: Während der Koalitionsgespräche zur Bildung eines neuen Senats stehen Haushaltsentscheidungen an, und damit auch kulturpolitische Schwerpunkte, hieß es. Die Wiedereinführung des kostenlosen Museumssonntags war parteiübergreifend in die Wahlprogramme aufgenommen worden.