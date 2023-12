Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben in Berlin und Brandenburg die häufigste Todesursache. Ein Drittel der insgesamt knapp 77.000 Gestorbenen des vergangenen Jahres erlag einem solchen Leiden, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag bekannt gab.

Insgesamt starben 2022 demnach 12.218 Berlinerinnen und Berliner an einer Krankheit des Kreislaufsystems, in Brandenburg waren es 13.215 Menschen. In der Hauptstadt waren die Betroffenen im Schnitt 81,9 Jahre alt und in Brandenburg 82,7.

Zweithäufigste Todesursache in der Region waren den Statistikern zufolge Krebs-Neubildungen. Insgesamt sprach das Amt von einer Zunahme der Todesfälle um 2,5 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Während sich die Zahl der Gestorbenen in Berlin leicht erhöht habe, sei sie in Brandenburg nahezu unverändert geblieben.