Frankfurt/Main (dpa/bb) – Das Pokalspiel von Hertha BSC beim Titelverteidiger FC Bayern München wird live im Free-TV zu sehen sein. Die Achtelfinalbegegnung wird am 1. Dezember von RTL ausgestrahlt, wie der Deutsche Fußball-Bund bekanntgab. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der Zweitliga-Tabellenführer hatte die Runde der letzten 16 Vereine durch einen 2:0-Erfolg beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II erreicht. Sollten die Berliner eine Überraschung schaffen, stünde ein zusätzlicher Viertelfinaltermin am 2./3. oder 9./10. Februar an. Die Vorschlussrunde wird am 20./21. April ausgetragen, das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 29. Mai statt.



