Walchsee/Berlin (dpa) – Michaël Cuisance hat bei Hertha BSC eine neue Heimat gefunden. «Ich habe hier ein super Gefühl. Der Verein hat hohe Ziele – so wie ich auch. Ich möchte mich Schritt für Schritt wieder in Richtung Bundesliga bewegen, da war Hertha die perfekte Entscheidung», sagte der neue Mittelfeldspieler des Fußball-Zweitligisten in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers im österreichischen Walchsee. «Besser als jetzt geht es nicht. Ich bin wie zu Hause und habe eine neue Familie gefunden.»

Nach seinen ersten Profistationen bei Borussia Mönchengladbach und Bayern München hatte die Karriere von Cuisance Umwege über Marseille und Venedig genommen, bevor er in der letzten Saison zum VfL Osnabrück gewechselt war. «Da habe ich zu mir selbst zurückgefunden. Ich bin jetzt ein Kämpfer», sagte der 24-Jährige, der für den Erfolg einiges umgestellt hat und seit einiger Zeit einen privaten Mental- und Athletikcoach beschäftigt. «Das ist jetzt neues Kapitel. Ich möchte die beste Version von mir sein.»

Im Sinne der Belastungssteuerung trat Cuisance zuletzt zwar etwas kürzer, er fühle sich aber «voll fit» und mehr und mehr für die kommenden Aufgaben gewappnet – ebenso wie sein Team. «Die Mannschaft hat gut gearbeitet. Wir sind bereit für alle Gegner», sagte der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler, der sich im Training ebenso durch seine Standards empfahl.

«Kann es nicht erwarten»

Vorfreudig blickt der gebürtige Franzose auf den Liga-Auftakt gegen den SC Paderborn am 3. August (13.00 Uhr). «Ich kann es nicht erwarten, im Olympiastadion aufzulaufen und die Fans zu sehen», sagte Cuisance. «Es ist eine sehr starke zweite Liga mit vielen großen Vereinen. Und diese Stimmung in den Stadien jede Woche macht es noch besser.»

Bevor es um Punkte geht, läuft die Hertha aber erst einmal beim Doppel-Test am Donnerstag gegen Huddersfield Town (14.00 Uhr) und Cardiff City (18.00 Uhr) auf.