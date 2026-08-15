Berlin (dpa) – Zum Heimspielauftakt in der neuen Saison der 2. Fußball-Liga steht eine Premiere für Hertha BSC und den 1. FC Heidenheim an. Zum ersten Mal treffen beide Teams im Ligabetrieb im Olympiastadion am Samstag (13.00 Uhr/Sky) aufeinander. Zuvor gab es zwei Siege der Berliner im DFB-Pokal gegen die Mannschaft von Trainer-Ikone Frank Schmidt, den letzten im Oktober 2024. Damals behielt der Zweitligist im Olympiastadion mit 2:1 die Oberhand gegen den damaligen Bundesligisten.

Nun treffen am zweiten Spieltag zwei siegreiche Teams des ersten Spieltags aufeinander. Hertha hatte mit einem 1:0-Erfolg beim VfL Bochum die Heimreise angetreten, Heidenheim hatte daheim auf der Ostalb Aufsteiger VfL Osnabrück mit 4:3 bezwungen.





Aufgrund der Auftakterfolge haben beide Trainer keinen Grund, die Startformation zu verändern, um mit dem zweiten Erfolg einen hervorragenden Saisonstart zu feiern. Für die Berliner geht es zudem darum, eine bessere Heimbilanz als in der abgelaufenen Saison abzuliefern. In der Spielzeit 2025/26 gelangen gerade einmal sechs Heimsiege bei fünf Remis und ebenfalls sechs Niederlagen.