Kiel (dpa) – Nach dem Ende von Herthas Start-Siegesserie konnte Trainer Stefan Leitl seinem Team keine allzu großen Vorwürfe machen. «Ich glaube, die Situationen, die wir kreieren, die sind gut. Ich will auch nicht immer reingehen und irgendwas verbessern oder so ein Besserwisser sein», sagte der 49-Jährige bei Sky nach dem 0:0 beim Tabellenletzten Holstein Kiel mit Blick auf eine vergebene Chance von Stürmer Luca Schuler.

«Ich bin mit der zweiten Hälfte meiner Mannschaft durchaus zufrieden, weil wir dann gezeigt haben, wie wir Fußball spielen können, wie wir uns Chancen kreieren können. Letztendlich wäre auch ein Sieg mehr als verdient gewesen», erklärte Leitl.





Den Startrekord der zweiten Liga verpassten die Berliner nach sieben Siegen zum Auftakt. Trotzdem bleibt die Hertha mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer, weil auch Konkurrent Nürnberg nicht gewinnen konnte. Aber gerade die vergebenen Chancen der Stürmer Schuler und Sebastian Grönning, der den Ball aus kurzer Distanz nur an den Pfosten köpfte, werden langsam zum Thema in der Hauptstadt. «Ich bin enttäuscht von mir selber, nicht von meiner Leistung, aber mit diesen Momenten, wo ich da sein muss», sagte der 29 Jahre alte Däne.