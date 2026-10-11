Berlin (dpa) – Hertha BSC will nach der Länderspielphase das Feld in der 2. Fußball-Bundesliga weiter anführen. Im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth peilt der aktuelle Spitzenreiter am heutigen Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den siebten Sieg in der siebten Partie an. Hertha-Trainer Stefan Leitl kann gegen seinen ehemaligen Verein, mit dem er 2021 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte, auf fast den gesamten Kader zurückgreifen. Lediglich Marton Dardai steht nicht zur Verfügung.

Gegen die Franken weist Hertha eine fast makellose Heimbilanz auf. In acht Aufeinandertreffen im Olympiastadion konnte Fürth lediglich in der Saison 1982 einen Punkt beim torlosen Unentschieden entführen.





Allerdings kommt die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel, die mit sechs Punkten den 13. Platz belegt, mit gestärktem Selbstbewusstsein in die Hauptstadt. Fünf der sechs Zähler holte Fürth auf fremden Plätzen bei einem Sieg und zwei Remis. Die letzte Niederlage in der Fremde kassierte das Team in der vergangenen Spielzeit – beim 1:2 am 33. Spieltag in Berlin.