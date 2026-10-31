Kaiserslautern (dpa/bb) – Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC will seine Serie von elf Pflichtspielen ohne Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern ausbauen. Dabei treffen die Berliner heute (13.00 Uhr/Sky) aber auf die beste Defensive der Liga. Die Pfälzer haben unter Trainer Torsten Lieberknecht in dieser Spielzeit in neun Spielen erst vier Tore kassiert und stehen vor dem Spieltag auf Rang drei. Hertha ist mit sieben Zählern Vorsprung unangefochtener Spitzenreiter.

Beide Teams setzten sich unter der Woche im DFB-Pokal durch. Der FCK besiegte Hannover 96. Hertha holte sich beim Regionalligisten Jeddeloh II den zehnten Saisonsieg und das Ticket fürs Achtelfinale. Berlins Trainer Stefan Leitl muss in Kaiserslautern erneut auf Angreifer Gustaf Nilsson verzichten.



