Berlin (dpa) – Für Fußball-Zweitligist Hertha BSC gibt es in der Stadionfrage nach längerer Pause neue Perspektiven. Die Expertenkommission «Fußballstadion im Olympiapark» gab ihr Plazet für ein Grundstück an der Jesse-Owens-Allee südlich des Maifelds und empfahl dem Verein, «beim Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf eine Bauvoranfrage für diesen Standort zu stellen», wie die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mitteilte. Mit dieser Voranfrage können bau- und planungsrechtliche Anforderungen geprüft und weitere Fragen für das Bauantragsverfahren beleuchtet werden.

Laut der Senatsverwaltung habe die Prüfgruppe seit dem Herbst 2024 in acht Sitzungen die infrastrukturellen Aspekte eines Neubaus betrachtet und bewertet. Neben der Verkehrsanbindung wurden die baurechtlichen Anforderungen, der Immissionsschutz und das Umweltrecht untersucht. Auch der Denkmalschutz, die Auswirkungen des Vorhabens auf den Betrieb des Olympiastadions sowie die Integration des Vorhabens in den Olympiapark und Fragen der Vergabe und des Erbbaurechts mussten untersucht werden.





Sorgfältige Balance zwischen Entwicklung und Bestand

«Mit der Empfehlung der Expertenkommission kann der Verein einen nächsten Schritt für den Bau des Stadions nehmen. Ich danke sowohl der Senats-internen Prüfgruppe als auch der Expertenkommission für ihre gewissenhafte und konstruktive Arbeit», wird Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) in der Pressemitteilung zitiert, «das Ergebnis zeigt auch, wie sorgfältig wir mit dem Olympiapark umgehen, und wie es gelingen kann, eine Balance zwischen Entwicklung und Bestand zu finden.»

Die Pläne eines reinen Fußballstadions existieren seit rund zehn Jahren. Damals wurde mit einer Fertigstellung im Sommer 2025 gerechnet.