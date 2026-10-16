Berlin (dpa) – Hertha BSC will seinen Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigen und den nächsten Schritt zum Startrekord der 2. Fußball-Bundesliga machen. Die Berliner sind heute (18.30 Uhr/Sky) bei Schlusslicht Holstein Kiel gefordert.

Die Norddeutschen unter Trainer Tim Walter sind in der Liga noch sieglos. Hertha ist mit sieben Siegen in die neue Spielzeit gestartet. Rekordhalter Bayer Leverkusen verbuchte in der Saison 1978/1979 insgesamt neun Erfolge. Hertha-Coach Stefan Leitl stehen Marton Dardai sowie Boris Lum nicht zur Verfügung. Ein Fragezeichen gibt es bei Stürmer Gustaf Nilsson, den eine Oberschenkelblessur plagt.





Zeitgleich will Energie Cottbus Herthas größten Konkurrenten ärgern. Die Brandenburger empfangen den 1. FC Nürnberg. Energie hat Leon Guwara für die restliche Saison in den Kader zurückgeholt. Der 30 Jahre alte Außenverteidiger erhielt einen neuen Vertrag und besitzt gute Chancen, aufgrund der gesundheitlichen Probleme von Kapitän Axel Borgmann gleich in der Startelf zu stehen. Der Club unter Ex-Weltmeister Miroslav Klose liegt vor dem Spieltag vier Punkte hinter Hertha auf Rang zwei, Cottbus als Achter im oberen Mittelfeld.