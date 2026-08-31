Berlin (dpa) – Hertha BSC hat kurz vor dem Transferschluss noch einen neuen Mittelstürmer gefunden. Der Schwede Gustaf Nilsson kommt per Leihe vom Club Brügge in die Hauptstadt, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Die Hertha sicherte sich zudem eine Kaufoption für die kommende Saison. «Gustaf deckt genau das Profil ab, das wir noch für den Angriff gesucht haben», sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Beim belgischen Meister kam der 29 Jahre alte Nilsson zuletzt nicht mehr zum Zug. Für Schweden absolvierte er bei der WM im Sommer gegen Frankreich einen Kurzeinsatz.





Damit schließt der Tabellenzweite der zweiten Liga die letzte große Lücke im Kader. Cheftrainer Stefan Leitl hatte sich neben Sebastian Grönning und Luca Schuler noch einen erfahrenen Angreifer mit einem anderen Profil gewünscht. Der 1,97-Meter-Mann Nilsson spielte auch schon in Deutschland. Für den Drittligisten Wehen Wiesbaden gelangen ihm zwischen 2021 und 2022 in 50 Pflichtspielen 21 Tore.