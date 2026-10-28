Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC kann zum vierten Mal nacheinander ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga ist klarer Favorit im Spiel an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) gegen Regionalligist SSV Jeddeloh II. Die Partie wird im Oldenburger Marschwegstadion ausgetragen. 5.500 Hertha-Fans werden in Niedersachsen erwartet.

Jeddeloh, das seit wenigen Tagen von Herthas ehemaligem U17-Co-Trainer Burak Bahar trainiert wird, hatte sich in der 1. Runde gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim mit 5:2 durchgesetzt. Hertha hatte beim Elfmeterkrimi gegen den 1. FC Saarbrücken deutlich mehr Mühe.





Im Duell mit Jeddeloh muss Leitl auf Stürmer Gustaf Nilsson, Innenverteidiger Marton Dardai und Mittelfeldspieler Boris Mamuzah Lum verzichten.