Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC setzt seine Siegesserie fort und bleibt auch in der Länderspielpause ungeschlagen. Der Berliner Fußball-Zweitligist gewann sein Testspiel gegen den Oberligisten Hertha 03 Zehlendorf mit 3:1 (1:1).

Soufian Gouram (18.) und der 17 Jahre alte Pino Will (64./82.) per Doppelpack erzielten die Tore für den Favoriten. Für die Gastgeber traf Dominik Kruska (29.). Am Freitag (13.00 Uhr) bestreitet die Alte Dame ihr nächstes Testspiel bei Bundesligist FC Augsburg.





Einige Akteure bei ihren Nationalteams

Nach einer freien Woche waren die Hertha-Profis am Montag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Dabei fehlten unter anderem die abgestellten Nationalspieler Linus Gechter, Oluwaseun Adewumi und Jon Thorsteinsson.

Nach der Länderspielpause geht es für den Hauptstadt-Club am 11. Oktober mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth weiter. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl ist nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte und sechs Siegen in Serie Tabellenführer.