Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC verleiht Gustav Christensen bis zum Saisonende der höchsten norwegischen Spielklasse am 31. Dezember 2026 an den Kristiansund BK. Dazu gibt es eine Kaufoption, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. «Für Gustav ist es wichtig, viel Spielzeit auf höchstmöglichem Niveau zu bekommen. Diese Chance bekommt er bei Kristiansund, sodass wir gemeinsam entschieden haben, dass der Schritt für ihn sinnvoll ist», sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Christensen war im Sommer 2023 aus dem Nachwuchs des FC Midtjylland zum Hauptstadtclub gekommen. Im Anschluss absolvierte der Flügelspieler 18 Pflichtspieleinsätze für die Profis, darüber hinaus lief der Offensivakteur auch 24 Mal (acht Tore) für die U23 auf. Von Winter 2025 bis Sommer 2026 war der 21-jährige Däne an den FC Ingolstadt ausgeliehen worden.



