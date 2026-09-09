Berlin (dpa) – Hertha BSC hält in der Länderspielpause an einer Testspieltradition fest. Wie in den vergangenen drei Jahren tritt die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl beim Oberligisten und Partnerverein Hertha 03 Zehlendorf an, wie der Zweitligist mitteilte. Die Begegnung wird am 29. September um 18.00 Uhr auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld angepfiffen.

Während in den vergangenen drei Spielzeiten die Partien Testspielcharakter aufweisen, gab es in den Sechzigerjahren Duelle in der Stadtliga Berlin. Zudem trafen beide Vereine in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in der Saison 1982/1983 aufeinander. Damals setzte sich der Bundesligist gegen den drittklassigen Oberligisten mit 4:2 nach Verlängerung durch.



