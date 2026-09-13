Osnabrück (dpa) – Hertha BSC bleibt das überragende Team der 2. Fußball-Bundesliga und hat seine Serie ausgebaut. Die Berliner feierten mit dem 3:1 (0:0) beim mutigen VfL Osnabrück den fünften Sieg im fünften Spiel und blieben mit der optimalen Ausbeute von 15 Punkte weiter an der Tabellenspitze.

Kapitän Josip Brekalo (50.) brachte seine Mannschaft mit seinem vierten Saisontor durch einen Schuss aus 25 Metern in Führung. 20 Minuten später erhöhte Kevin Sessa. Dem lange gleichwertigen Aufsteiger aus Niedersachsen gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Jonathan Gomez (82.). Farid Alfa-Rupprecht (90.+2) beseitigte mit seinem Tor alle Zweifel am Berliner Sieg.





Vor 15.741 Zuschauern an der Bremer Brücke waren die Osnabrücker vor allem durch eine starke und kämpferische Leistung lange auf Augenhöhe mit den Gästen. Die Berliner hatten insgesamt die besseren Torchancen, unter anderem durch Jon Dagur Thorsteinsson, und waren den Gastgebern spielerisch überlegen.

Hertha-Torwart Gersbeck hält Handelfmeter

Die beste Chance der Osnabrücker vor dem Gomez-Tor hatte Robin Meißner. Der Angreifer scheiterte in der 60. Minute mit einem Handelfmeter am überragenden Hertha-Torwart Marius Gersbeck. Schon vor der Pause hatte der Keeper gegen den VfL-Stürmer gerettet, als dieser einen schlechten Rückpass von Brekalo erlief.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging ein heftiger Regenschauer über Osnabrück nieder. Der Platz wurde rutschiger. Trotzdem boten beide Mannschaften weiter eine unterhaltsame Partie. Als Brekalo und Sessa trafen, sah alles nach einem sicheren Erfolg der Gäste aus. Osnabrücks Gomez machte es noch einmal spannend. Alfa-Rupprecht machte dann aber alle VfL-Hoffnungen zunichte.