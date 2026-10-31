Berlin (dpa) – Hertha BSC hat erstmals seit sieben Jahren wieder einen Gewinn erzielt. Der Fußball-Zweitligist schloss das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 mit einem Nettogewinn von 1,2 Millionen Euro ab. Zugleich gab es einen Rekordumsatz von insgesamt 106,2 Millionen Euro, wie der Hauptstadtclub mitteilte.

Die wirtschaftliche Konsolidierung spiegelt sich auch in der Ergebnisentwicklung wider: Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das Jahresergebnis um 16,7 Millionen Euro, während das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 8,0 Millionen Euro gesteigert wurde.





Geschäftsführung: Kein Rückfall in frühere Zeiten

«Die erneute Verbesserung unseres Jahresergebnisses ist ein wichtiger Meilenstein für Hertha BSC. Sie bestätigt, dass wir wirtschaftlich vorankommen und unsere finanzielle Ausgangslage Schritt für Schritt verbessern», sagte Geschäftsführer Ralf Huschen laut Mitteilung. Co-Geschäftsführer Peter Görlich betonte, die wirtschaftliche Transformation sei noch lange nicht abgeschlossen. «Es geht nicht darum, was wir uns leisten wollen, sondern können», sagte Görlich. Einen Rückfall in frühere wirtschaftliche Verhältnisse dürfe es nicht geben.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kaufte Hertha einen Teil seiner Anleihe (Nordic Bond) im Umfang von 21,2 Millionen Euro zurück. Die verbleibenden zinstragenden Verbindlichkeiten aus der Anleihe belaufen sich auf 18,8 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Fremdkapitalverbindlichkeiten von 22,1 Millionen Euro. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sank auf 37,2 Millionen Euro.