Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Herbstliches Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Sonntag. Es stehen dichte Wolken am Himmel, nur in der Niederlausitz ist es am Vormittag noch heiter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Verlauf des Tages soll es immer mehr Schauer in Brandenburg und Berlin geben, und am Nachmittag und Abend kann es lokal zu kurzen Gewittern mit Graupel und starkem Wind kommen. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad.

In der Nacht zum Montag fallen zunächst weiterhin einzelne Schauer, in der zweiten Nachthälfte ziehen sich die Regenfälle zurück. Im Nordwesten von Brandenburg klart es zum Morgen hin auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 Grad im Cottbuser Raum und 4 Grad in der Prignitz.





Montag trocken und mit etwas Sonnenschein

Am Montag soll es nicht regnen, gebietsweise kommt sogar die Sonne hinter den Wolken hervor, so die Prognose. Abends geht die Bewölkung noch weiter zurück. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 15 Grad. Trocken und nur mit wenigen Wolken geht es in der Nacht zum Dienstag weiter. Es kühlt ab auf 4 bis minus 2 Grad. Wichtig für Gärtnerinnen und Gärtner: In Bodennähe friert es vielerorts mit Temperaturen zwischen 0 und minus 5 Grad.

Der Dienstag startet heiter, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat. Später ziehen aber von Westen Wolken auf und es regnet. Mit maximal 15 bis 17 Grad wird es etwas wärmer als an den Vortagen.