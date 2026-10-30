Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zwei Siege hat Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern in der englischen Woche bereits eingefahren und zum Abschluss wartet auf die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ein echtes Spitzenspiel.

Die Pfälzer empfangen im mit 49.327 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion als Tabellendritter das derzeit beste Team der Liga. «Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Es kommt der unbesiegte Tabellenerste. Das ist die Herausforderung schlechthin», sagte Lieberknecht. Man habe im Oktober sehr herausfordernde Spiele gespielt und sich weitgehend stabil gezeigt. «Diese Stabilität muss auch gegen Hertha wieder im Vordergrund stehen», forderte der 53-Jährige.





Einsatz von Yardimci noch fraglich

Um auch dem Hauptstadt-Club wehtun zu können, dürfe seine Mannschaft keinen Meter weniger machen als bislang. «Wir haben für unser Spiel neben der Intensität wichtige Parameter. Alles, was wir machen, machen wir auf dem Platz gemeinsam. Wir brauchen eine gute Aggressivität und gerade zu Hause spielt natürlich immer auch die Leidenschaft eine große Rolle», sagte Lieberknecht.

Der Einsatz von Erencan Yardimci ist aufgrund einer Achillessehnenprellung noch fraglich. Sicher muss der FCK dagegen auf Kelven Frees, Jacob Rasmussen (beide Aufbautraining), Enis Kamga (Augenentzündung) und Simon Asta (erkrankt) verzichten.