Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Feuerwehr ist in Berlin-Steglitz im Einsatz gewesen, nachdem mehrere Bauteile von einer Gebäudefassade gestürzt sind. Wie die Feuerwehr mitteilte, lösten sich die Teile am frühen Sonntagabend in rund 30 Metern Höhe aus bislang ungeklärter Ursache.

Um weitere herabstürzende Teile zu verhindern, rückte die Höhenrettung an. Die Einsatzkräfte gelangten über Seile vom Dach aus an die betroffenen Stellen und entfernten weitere lose Bauteile.





Eine Person, die sich in der Nähe der zuvor herabgestürzten Bauteile aufgehalten hatte, wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht weiter behandelt werden.

Während des Einsatzes wurden die angrenzende Joachim-Tiburtius-Brücke, Teile der Schloß- und Schildhornstraße sowie ein Eingang zum U-Bahnhof Schloßstraße zeitweise gesperrt.