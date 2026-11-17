Berlin (dpa) – Union Berlins Geschäftsführer Horst Heldt glaubt trotz des enttäuschenden Saisonstarts mit nur sieben Punkten aus neun Spielen weiter an das Team und Trainer Mauro Lustrinelli. «Wir haben den festen Glauben, dass wir das gemeinsam durchstehen und schaffen wollen», sagte Heldt in einer Medienrunde.

Gleichwohl nehmen die Verantwortlichen an der Altem Försterei die Situation mit Tabellenplatz 16 ernst. Erstmals in der Amtszeit von Heldt schweben die seit 2019 in der Bundesliga spielenden Berliner ernsthaft in Abstiegsgefahr. «Natürlich sind die Ergebnisse und die Art und Weise nicht im Ansatz zufriedenstellend. Keiner hier ist zufrieden mit der Situation», sagte der 56-Jährige.





Verstärkungen im Winter?

Heldt deutete an, dass es im Winter personelle Verstärkungen für die Mannschaft geben könne. Unabhängig davon muss Union aber schon vorher punkten. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den Tabellenvierten RB Leipzig. «Ich hoffe, dass die Mannschaft das Herz auf dem Platz lässt. Sie soll keine Bedenken haben, in Zweikämpfe zu gehen oder Fehler zu machen.»