Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Abgesehen von ein paar dünnen Schleierwolken wird es heute sonnig und heiß: 32 bis 35 Grad werden erwartet, es weht nur ein schwacher Südostwind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht auf Samstag kühlt es noch mal auf 18 bis 13 Grad ab, bevor es tagsüber noch heißer wird. Dann werden 33 bis 37 Grad und viel Sonnenschein erwartet, bei ebenfalls schwachem Wind. Zum Abend hin ziehen Richtung Prignitz ein paar Wolken auf, gebietsweise kann es schauerartig, teils gewittrig regnen.





Der Sonntag wird bewölkter, mit ebenfalls teils schauerartigem, gewittrigem Regen und Auflockerungen im Nordwesten Brandenburgs. Die Höchstwerte erreichen dann angenehme 24 bis 27 Grad. Auch die Nacht zu Montag wird bewölkt bei 14 bis 12 Grad. Die kommende Woche beginnt dann stark bewölkt mit einzelnen Schauern bei 18 bis 22 Grad.