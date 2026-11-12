Cottbus (dpa) – Nachwuchsstürmer Phil Heidrich hat Energie Cottbus einen Testspielsieg in der Länderspielpause gegen Erzgebirge Aue beschert. In der Partie des Zweitligisten gegen den Regionalligavertreter erzielte der 19 Jahre alte Mittelstürmer beim 2:1 (2:0)-Erfolg die beiden Treffer für die Gastgeber. Im Priorgraben in Cottbus gab der jüngere Bruder seinem älteren Bruder Finn im Trikot der Sachsen in der 14. und 39. Minute das Nachsehen.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz verzichtete neben den abgestellten Nationalspielern auch auf seine Offensivkräfte Lucas Copado, Leonardo Bittencourt sowie Jannis Boziaris und Justin Butler. Trotzdem agierten die Gastgeber gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Verein – beide spielten in der vergangenen Saison gemeinsam in der dritten Liga – überlegen, verpassten es aber, sich mehr Großchancen zu erarbeiten.





Nach dem Seitenwechsel agierte Aue viel aktiver. Der zur Pause für Aues Torjäger Marcel Bär eingewechselte Ex-Cottbuser Christoph Pauling hatte in der 58. Minute allein vor Schlussmann Marcel Lotka die Chance auf den Anschlusstreffer. Sechs Minuten vor dem Ende traf der Stürmer dann doch zum 1:2. Finn Heidrich hatte den Spielzug eingeleitet. Linus Queißer vergab in der 87. Minute den Ausgleich mit einem Pfostenschuss.