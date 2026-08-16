Oberhavel (dpa/bb) – Polizei und Feuerwehr sind am Wochenende wegen mehrerer Wald- und Feldbrände im Kreis Oberhavel ausgerückt. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Die Waldbrandgefahr war am Samstag sehr hoch.

Drei Heidebrände brachen am Samstagnachmittag in der Gemeinde Löwenberger Land aus. Nahe der Bundesstraße 96 an einer Abzweigung nach Großmutz gerieten bei Arbeiten mehrere Strohballen in Brand. Das Feuer breitete sich auf dem Feld sehr schnell aus, sodass etwa fünf Hektar Fläche abbrannten, wie die Polizei mitteilte. Das ist etwa so groß wie sieben Fußballfelder.





Außerdem brannten im Löwenberger Land ein Stoppelfeld und ein Grünstreifen an der B96. Auch Kriminaltechniker waren in der Gemeinde zur Untersuchung im Einsatz.

In Gransee im Oberhavel-Kreis geriet am Samstag ein Stoppelfeld aus ungeklärter Ursache in Brand. Eine Fläche von rund sechs Hektar musste nach Angaben der Polizei gelöscht werden. Zudem wurden auch 1.000 Quadratmeter Waldboden erfasst. In den vergangenen Tagen waren die Feuerwehren in Brandenburg immer wieder wegen zahlreicher Brände im Wald und auf Feldern im Einsatz.