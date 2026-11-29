Berlin (dpa/bb) – Trotz des Ausbaus der Berliner Kältehilfe übernachten Obdachlose immer wieder in Hausfluren und Treppenhäusern. «Für die Anwohner ist es ärgerlich, für die Obdachlosen traurig, aber oft überlebenswichtig», sagt Barbara Breuer, Sprecherin der Berliner Stadtmission. Die rund 1.000 Kältehilfeplätze reichten längst nicht aus. «Wir haben nicht genug Notunterkunftsplätze im Winter. Wir haben auch nicht genug Tagestreffs tagsüber. Rund 6.000 Menschen leben in Berlin auf der Straße», so Breuer.

Deutlich mehr Obdachlose als Schlafplätze

Ihre Verdrängung aus dem öffentlichen Raum nehme zu, so Breuer. Obdachlose würden vielerorts unerwünscht sein, von Bahnhöfen über Parks bis hin zu Einkaufszentren. Eine Übernachtung in Hausfluren sei für manche die einzige Lösung, um nicht zu erfrieren.





Die Koordinierungsstelle der Berliner Kältehilfe nennt noch andere Gründe, warum Menschen in Hauseingängen oder Hausfluren übernachten: «Manche haben in der Vergangenheit negative Erfahrungen in Gemeinschaftsunterkünften gemacht oder empfinden diese aufgrund von zum Beispiel mangelnder Privatsphäre oder persönlicher Unsicherheitsgefühle als belastend», erklärte Mitarbeiterin Natalija Miletic.

Auch akute psychische Krisensituationen, gesundheitliche Probleme, Alkohol- und Drogenkonsum erschwerten es den Betroffenen, Angebote der Kältehilfe in Anspruch zu nehmen. Hinzu komme, dass einige Menschen die Hilfsangebote nicht kennen.

Belastende Situationen für Bewohner

Für Bewohner können die ungebetenen Gäste im Treppenflur belastend sein: «Ich habe eben einen obdachlosen Mann aus unserem Hausflur rausgeschmissen. Er hat wahrscheinlich die Nacht hier verbracht. Der ganze Hausflur stinkt nach Urin und Zigarettenqualm», schrieb etwa eine Britzerin vor wenigen Wochen in ein Nachbarschaftsforum. Eine Mutter aus Neukölln berichtete, dass ihre Kinder wegen der Fremden im Hausflur Angst haben, allein das Haus zu verlassen und zur Schule zu gehen.

Auch bei der Berliner Stadtmission gehen regelmäßig Beschwerden über obdachlose Menschen in Hausfluren ein. «Wir bekommen öfter Anrufe mit der Bitte, jemanden aus einem Hausflur abzuholen», sagt Barbara Breuer. Der Kältebus der Stadtmission könne jedoch niemanden gegen seinen Willen mitnehmen. «Das wäre Kidnapping», so Breuer.

Stadtmission: Bedenken der Anwohner nachvollziehbar

Es sei verständlich, dass Bewohner Bedenken haben: «Man weiß nicht, holen die vielleicht morgen einen Gaskocher raus und dann brennt das Haus», so die Sprecherin. Und es gebe große Unterschiede zwischen den ungebetenen Übernachtungsgästen. «Es gibt Leute, die sehr ordentlich sind und wirklich einfach nur irgendwo übernachten und dann morgens auch wieder weg sind. Und es gibt natürlich Leute, die vielleicht psychisch erkrankt sind und dann da auch Unordnung machen und sich nicht schön verhalten.»

Notübernachtungen schon im November fast ausgelastet

Aus Sicht Breuers könne nur die Politik die Probleme lösen. Die Sozialverwaltung bezifferte die Auslastung der Notübernachtungen für den 17. November auf 96,6 Prozent und kündigte weitere Plätze an. «Ab Dezember sind weitere Plätze vorgesehen», erklärte Sprecherin Julia Stadtfeld. «Entscheidend ist, dass Hilfsangebote möglichst niedrigschwellig und gut erreichbar sind», sagte Stadtfeld. Deshalb setze Berlin neben der Kältehilfe auch auf Straßensozialarbeit, Beratungsangebote und gesundheitliche Hilfen.

Die Auslastung der Angebote fällt laut Berliner Kältehilfe je nach Bezirk sehr unterschiedlich aus. «Im November verzeichneten insbesondere Spandau (97,7 Prozent) und Treptow-Köpenick (97,5 Prozent) eine sehr hohe Auslastung», erklärte Mitarbeiterin Miletic. Das hänge vor allem damit zusammen, dass dort vergleichsweise wenige Angebote zur Verfügung stehen. In Treptow-Köpenick gebe es aktuell lediglich ein Nachtcafé mit 16 Plätzen für Frauen und Männer an sechs Tagen pro Woche. In Spandau stünden in einer Notübernachtung insgesamt zehn Plätze zur Verfügung.

Hoch sei auch die Auslastung in Friedrichshain-Kreuzberg (95 Prozent) und Mitte (91 Prozent). Friedrichshain-Kreuzberg verfüge über rund 400 Plätze in Notübernachtungen und Nachtcafés, Mitte habe rund 200 Plätze. Die hohe Auslastung hänge unter anderem mit der zentralen Lage der Bezirke zusammen.

Sozialverwaltung setzt auf langfristige Hilfen

«Die steigende Wohnungslosigkeit bleibt eine große sozialpolitische Herausforderung in Berlin. Insbesondere der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die steigenden Mieten verschärfen die Situation», erklärte Julia Stadtfeld. Die Auslastung der Kältehilfe werde stetig ausgewertet, damit man schnell auf den steigenden Bedarf reagieren könne. «Gleichzeitig setzen wir auf langfristige Hilfen wie Housing First und den Geschützten Wohnungsmarkt», betonte die Sprecherin. Ziel sei es, Menschen dauerhaft den Weg aus der Wohnungslosigkeit zu ermöglichen.

«Wir brauchen mehr Wohnungen, mehr Prävention. Die Leute dürfen erst gar nicht aus den Wohnungen fliegen und für die Menschen, die da sind, braucht es eben eine sichere Unterkunft, sowohl tagsüber als auch nachts», sagt Barbara Breuer.