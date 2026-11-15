Rangsdorf (dpa/bb) – Nach dem kräftezehrenden Streit um ein Wohnhaus in Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) muss sich die dort lebende Familie nach Alternativen umschauen. «Grundsätzlich können wir uns gut vorstellen, in Rangsdorf zu bleiben, wenn sich ein passendes Grundstück oder Immobilie findet», sagte die Mutter der Familie. «Aber wir haben uns nach den herausfordernden letzten Wochen noch nicht sortiert.»

Bei dem Rechtsstreit um ein Haus und ein Grundstück war vor wenigen Wochen unter Vermittlung des Justizministeriums eine Einigung erzielt worden. Der ursprüngliche Eigentümer werde in das Grundbuch eingetragen. Die Familie soll eine «angemessene Entschädigung» für das Haus erhalten. Dieser sogenannte Verwendungsersatz wird vom Grundstückseigentümer gezahlt. Die Höhe ließ das Ministerium offen.





Familie vom Land entschädigt

Dem Vernehmen nach soll das Land der Familie zudem eine Entschädigungssumme von über einer halben Million Euro zahlen. «Wir haben einen Fehler gemacht», sagte Justizminister Benjamin Grimm (SPD) Ende Oktober in Potsdam. Dieser Fehler sei bei dem Zwangsversteigerungsverfahren beim Amtsgericht Luckenwalde von einer Rechtspflegerin gemacht worden und habe «schwerwiegende Folgen» gehabt. «Ich entschuldige mich dafür.»

Die betroffenen Eheleute W. hatten das Grundstück in Rangsdorf südlich von Berlin 2010 bei einer Zwangsversteigerung erworben. Nachdem sie darauf ein Haus gebaut und mit ihren zwei Kindern eingezogen waren, meldete sich der ursprüngliche Eigentümer des Grundstücks. Er hatte erst nach dem Zuschlag von der Zwangsversteigerung erfahren – und forderte das Grundstück zurück. Nach einer langen gerichtlichen Auseinandersetzung kam es nun zu den Verhandlungen unter Mitwirkung des Landes.

Mit der Einigung seien «sämtliche gegenseitigen Ansprüche der Beteiligten abschließend geklärt», hieß es vom Justizministerium. Das gelte auch für Ansprüche gegen das Land. Die Beteiligten verabredeten, zu den Einzelheiten der Einigung Stillschweigen zu bewahren.

Frist bis Ende 2029

Der Familie bleibt bei der Suche nach Alternativen etwas Zeit. «Wir dürfen „unser“ Haus noch bis Ende 2029 mieten», sagte die Ehefrau. «Das verschafft uns etwas Luft.»