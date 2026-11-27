Berlin (dpa/bb) – Die ersten frostigen Nächte in Berlin stehen an. Das weckt Erinnerungen an den vergangenen Winter, als Schnee, Eis und Glätte die Hauptstadt über mehrere Monate in einen Krisenmodus versetzten. Der Weg zur Arbeit wurde zur Rutschpartie, Kliniken waren mit Knochenbrüchen überlastet und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stellten das Tramfahren teils komplett ein. Und dann war da noch ein juristisches Hin und Her ums Streusalz. Berlin wurde zum Gespött der Nation. Tenor: Die Hauptstadt kriegt es mal wieder nicht hin.

Ist die Stadt in diesem Jahr besser auf mehrwöchigen Frost, überfrierende Nässe, Blitzeis und vereiste Oberleitungen vorbereitet? Ein Überblick über wesentliche Aspekte:





Ist mittlerweile geklärt, ob ich mit Tausalz streuen darf?

Der Winterdienst in Berlin ist nicht einheitlich geregelt. Für das Räumen von Straßen und Radwegen ist die Berliner Stadtreinigung zuständig. Auf den Gehwegen vor den Häusern sind die Eigentümer verantwortlich, die sich aber oft nicht oder nicht ausreichend darum kümmern. Die Folgen im vergangenen Winter: spiegelglatte Gehwege überall in der Metropole – und beißender Spott aus der ganzen Republik.

Der Einsatz von Tausalz war in der Hauptstadt lange aus Umweltgründen verboten. Ende Januar erlaubte der Senat dann kurzerhand den privaten Einsatz sogenannter Taumittel wie Salz. Wenige Tage später stoppte das Verwaltungsgericht den privaten Einsatz von Streusalz nach einer Klage des Naturschutzbundes (Nabu), weil die rechtliche Grundlage fehlte.

Inzwischen hat der Gesetzgeber nachgelegt. Ende Februar beschloss das Abgeordnetenhaus, dass der Einsatz von Tausalz auf Berliner Gehwegen bei extremem Schnee und Eis künftig möglich ist. Die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt kann Privatpersonen das Streuen mit Salz für eine begrenzte Zeit erlauben, wenn «öffentliche Belange» dies erfordern.

Was weiterhin nicht vorliegt ist ein Bericht des Senats, der die Regelungen zum Winterdienst evaluieren sollte. Das Abgeordnetenhaus hatte den Bericht eigentlich bis zum 1. Juni gefordert. Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) kündigte jüngst an, das Werk «in Kürze» vorzulegen.

Die BSR darf Streusalz nutzen – hat sie auch genug?

In der Kritik stand im vergangenen Jahr auch die Berliner Stadtreinigung – vor allem deshalb, weil sie keine Gehwege übernehmen wollte. Auch in diesem Herbst stellt die BSR in einer entsprechenden Mitteilung erst einmal klar, dass für Gehwege die Anlieger verantwortlich seien. Gut gerüstet sieht man sich auf jeden Fall. Rund 2.400 Beschäftigte mit 540 Räum- und Streufahrzeugen kümmerten sich um den Winterdienst. Unter anderem rund 13.000 Tonnen Salz und 5.000 Tonnen Splitt lägen bereit.

In der Regel seien die BSR-Beschäftigten in zwei Schichten unterwegs – bei extremen Wetterlagen auch in drei Schichten, «also rund um die Uhr», hieß es.

Wie vorbereitet ist die BVG?

Trams und U-Bahnen fuhren wegen Eis und Glätte im vergangenen Winter teilweise gar nicht. Aus diesen Erfahrungen will die BVG gelernt haben. Ab Dezember könnten Straßenbahnen bei besonderen Wetterlagen mit speziellen Schleifleisten ausgestattet werden, die Eis von den Oberleitungen lösen können, wie die BVG mitteilte.

Zudem sollen beheizte Weichen freie Fahrt gewährleisten. Ein Großteil der Weichen im Berliner U- und Straßenbahnnetz ist mit Heizungen ausgestattet, die je nach Wetter angeschaltet werden. Spezialeinsatzkräfte sind im Einsatz, wenn größere Eisbrocken entfernt werden müssen.

Bei Schnee oder Eisregen kommt auf manchen U-Bahnlinien zudem ein besonderer Zug zum Einsatz: der Stromschienen-Schmierzug. Mit Bürsten und Tau- und Schmierstoffen soll der Sonderzug dafür sorgen, dass die Kontaktflächen der Stromschienen frei bleiben.

Und die S-Bahn?

Auch bei der Berliner S-Bahn sorgte der Winter im vergangenen Jahr für Einschränkungen. Auf den kommenden habe man sich wie jedes Jahr vorbereitet, teilte ein S-Bahn-Sprecher mit. «Im Zuge der Vorbereitungen haben wir alle technischen Systeme der Fahrzeuge gereinigt und auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft.»

Zudem habe man den Bestand an Verschleißteilen erhöht, für die im Winter erfahrungsgemäß ein erhöhter Bedarf bestehe. Dazu zählen etwa Scheibenwischer oder Stromabnehmer.

Bei Schneefall befahren den Angaben nach nachts Leerzüge der S-Bahn die Strecken und wirken damit Schnee- und Eisbildung entgegen. Zudem könne das Personal in der Leitstelle bei starkem Winterwetter schnell in erhöhte Bereitschaft versetzt werden.

Wappnen Krankenhäuser sich für besonders viele Knochenbrüche?

Im Januar, als es besonders glatt war, wurden im Berliner BG Unfallkrankenhaus täglich zwischen 30 und 40 Menschen wegen Glätteunfällen behandelt. Die Kapazitäten der Klinik waren am Anschlag. Man könne nicht voraussehen, wie der kommende Winter werde, sagte Sprecherin Angela Kijewski, aber: «Wir sind immer vorbereitet.»

Die Klinik ist auf die Versorgung von Arbeits- und Wegeunfällen und auf den sogenannten Massenanfall von Verletzten spezialisiert. «Wir haben jederzeit genug Personal.» In Alarmsituationen könnten alle Mitarbeiter ins Haus gerufen werden.

Seit gut einem halben Jahr gibt es auf der Rettungsstelle außerdem sogenannte Flow-Manager. Das seien Pflegekräfte, die dabei helfen sollen, die Wartezeiten für Patientinnen und Patienten zu verkürzen. Sie gehen auf Ärzte, Pfleger und Patienten zu und steuern Prozesse, wie Kijewski erklärt. Wenn es diesen Winter wieder viele Stürze gebe, sollten die Abläufe dadurch noch besser funktionieren.

Und wie kann ich Stürze vermeiden? Kijewski empfiehlt, sich frühzeitig Spikes für die Schuhe zu kaufen. Im Notfall würde es bei Blitzeis auch helfen, Socken über die Schuhe zu ziehen. Und dann wäre da noch der Pinguingang: Das Gewicht leicht nach vorne verlagern, die ganze Sohle auf den Boden aufsetzen, kleine und langsame Schritte machen.

Ist die Kältehilfe für Obdachlose gut vorbereitet?

«Die Träger sind im Rahmen der Möglichkeiten gut vorbereitet», sagte Markus Galle, Pressesprecher der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Berlin. Die Finanzierung sei abgesichert, seit November stünden rund 1.000 Notübernachtungsplätze zur Verfügung.

Außerdem sind auch in diesem Winter drei Kältebusse der Berliner Stadtmission und ein Wärmebus des Deutschen Roten Kreuzes unterwegs. «Bei besonders starken Kälteeinbrüchen bemühen sich Senatsverwaltung und Träger darum, kurzfristig zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen.»

Dennoch sei die Kältehilfe eine absolute Nothilfe und rette Menschen lediglich vor dem Erfrieren. Sie bietet keine nachhaltige Lösung für Wohnungslosigkeit, so Galle. Laut Zahlen des Berliner Senats lebten Anfang 2024 schätzungsweise rund 6.000 Menschen in Berlin auf der Straße oder in Behelfsunterkünften.

Galle bittet Berlinerinnen und Berliner darum, obdachlose Menschen mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. «Wer den Eindruck hat, dass ein Mensch Unterstützung benötigt, sollte ihn zunächst ansprechen und fragen, welche Hilfe gerade gebraucht oder gewünscht wird.»