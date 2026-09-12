Cottbus (dpa/bb) – In der Nacht haben Unbekannte Hakenkreuze auf mehrere Regenbogenfahnen vor dem Regenbogenkombinat Cottbus gesprüht. Das teilte die Initiative mit. «Außerdem wurde die Fassade mit dem Schriftzug „Wir hassen euch“ versehen.» Nach eigenen Angaben handelt es sich bei dem Regenbogenkombinat um einen «Ort für Menschen, die Kontakt, Austausch oder Beratung suchen, zum Beispiel zu Themen rund um das Coming-out, sexuelle Gesundheit, vielfältige Lebensweisen und/oder Identität.» Die Polizei bestätigte den Vorfall. Die Beamten ermitteln.

Im vorigen Jahr hatte es in dem Kulturzentrum gebrannt. Die Initiative sprach von einem Brandanschlag auf das Regenbogenkombinat in Cottbus. Damals hatte laut Polizei ein Müllcontainer Feuer gefangen und eine benachbarte Fassade des Kulturzentrums wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde demnach niemand.



