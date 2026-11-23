Seesen/Berlin (dpa) – Der XXL-Weihnachtsbaum für den Reichstag in Berlin kommt wieder aus dem Harz. Die Suche nach der geeigneten Naturfichte war im Forstamt Seesen erfolgreich, wie die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) nicht ohne Stolz verkündeten. An diesem Montag soll gefällt werden. Michael Rudolph erklärt als Sprecher der Landesforsten, was den ausgewählten Baum so besonders und den Transport so schwierig macht.

Was zeichnet den perfekten Weihnachtsbaum für den Reichstag aus?

«Dafür gibt es optische und standortbezogene Kriterien», sagt Rudolph. Optisch soll der Baum demnach gut gewachsen sein und eine tiefe, grün benadelte Krone haben, die nicht gelblich ist. Er sollte zudem rundherum gleichmäßig benadelt sein. «Der Baum darf nicht zu sperrig wirken und sollte junge, geschmeidige Äste haben», sagt der Landesforsten-Sprecher.





Entscheidend sei auch, dass keine Konkurrenten in der Nähe stehen, die ihn beschatten, die Krone bedrängen oder ihn krumm und schief wachsen lassen. Der Standort zähle, weil ein Baum auf einer Bergspitze oder in einem sumpfigen, nassen Bereich nicht zu ernten sei. «Die schwere Technik muss dahin kommen», erklärt Rudolph. Der Baum müsse an einer Stelle stehen, die ein Autokran und ein Tieflader erreichen.

Perfekt sei der Baum in einem Alter zwischen 50 und 70 Jahren. «Dann hat er die gewünschte Höhe, die meist bei bis zu 30 Metern liegt», sagt der Landesforsten-Sprecher. Der Baum sei dann noch elastisch und geschmeidig genug für den Transport. Der Umfang des Stamms dürfe nicht zu groß sein, weil der Baum sonst nicht in den Schacht vor dem Reichstag passe.

Wie wird über den Reichstagsbaum entschieden?

Da gibt es mehrere Stufen. «Die Vorarbeit leisten wir Försterinnen und Förster», sagt Rudolph. Bei der täglichen Arbeit im Revier achten sie ihm zufolge auf geeignete Bäume und legen die Vorauswahl der Kandidaten fest. Geeignete Kandidaten werden in einem kleinen Kataster mit Standort, Alter und Höhe erfasst.

Die Firma, die im Auftrag des Reichstags Ernte und Transport übernehme, besichtige die Bäume und treffe eine engere Auswahl. Von fünf oder sechs Vorschlägen kommen drei in die engere Wahl. Letztlich entscheide dann eine Kommission des Bundestags, die eigens dafür in den Harz reise. Diese Gruppe sei erfahren und habe ein Auge dafür, wie der Baum geschmückt vor dem Reichstag aussehen könnte. Am Ende steht eine Reihenfolge von etwa drei Bäumen, damit man noch reagieren kann, falls doch mal etwas passiert.

Warum wird der Weihnachtsbaum so häufig im Harz gefunden?

Das Mittelgebirge bezeichnen die Landesforsten als das klassische Fichtenwuchsgebiet. «Hier ist die Fichte endemisch, also ursprünglich. Sie kommt hier von Natur aus vor», erläutert Rudolph. Die Fichte sei ein Baum der Mittelgebirge und wachse entsprechend besonders gut in dem feucht-kühlen Klima des Harzes.

Der Transportweg könne auch eine Rolle spielen. Einen Baum aus Bayern oder dem Sauerland zu holen, wäre einfach weiter entfernt. «Erfahrung kann auch das überzeugende Argument sein, immer wieder in den Harz zu fahren, solange es ausreichend Bäume bei uns gibt», meint Rudolph.

Ernte und Transport stehen an – was sind die Herausforderungen?

«Das Einfachste wäre wohl, den Baum an den Haken zu nehmen, mit dem Hubschrauber nach Berlin zu fliegen und dort in das vorbereitete Loch zu stecken», sagt Rudolph. Weil das aber technisch und verkehrsrechtlich nicht erlaubt sei, müsse der Transport auf einem Lastwagen erfolgen.

Für die Ernte geht ein Baumkletterer in etwa 20 bis 25 Meter Höhe, kurz unter die Spitze des Baums, wo er stabil genug ist. Dort bekommt die Fichte eine Kette umgelegt und hängt damit fest am Autokran. Wenn der Kletterer wieder unten ist, schneidet er unten am Stamm den Baum ab. Dieser schwebt frei und kann von dem Autokran ganz langsam auf den Lkw gehoben werden.

Äste und Zweige sollen dabei nicht kaputtgehen. Wenn der Baum auf dem Transporter liegt, wird er transportgerecht eingewickelt. Es muss auf vier Metern zusammengeschnürt werden, damit eine Sonderfahrerlaubnis für den nächtlichen Transport erteilt wird.

Die LED-Weihnachtsbaumbeleuchtung mit insgesamt etwa 1.600 Lichtern werde ab dem 1. Advent täglich von 6.00 Uhr bis 24.00 Uhr eingeschaltet sein, so ein Sprecher des Bundestags.

Welche Auswirkungen haben Baumsterben und Borkenkäferbefall?

Die Suche wird für die Landesforsten schwerer. «Denn das große Reservoir an Bäumen, wie wir es noch vor zehn Jahren hatten, das haben wir nicht mehr», räumt der Sprecher ein. Von den Millionen Fichtenbäumen seien etwa 20 Prozent noch erhalten. Aber von diesen 20 Prozent sei nur ein Bruchteil überhaupt tauglich als übergroßer Weihnachtsbaum.

Es gebe viele alte, auch bereits als Weihnachtsbäume ausgewählte Bäume, die dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen seien. «Da hat es eine ganz starke Auslese gegeben und viele Anwärter sind mittlerweile trocken und tot und stehen da als Mahnmale im Tal der ehemaligen Weihnachtsbäume», beschreibt Rudolph.

Langfristig bessere sich die Situation, weil die Försterinnen und Förster einen Blick darauf haben, dass wieder qualitativ gute Weihnachtsbäume in XXL-Größe heranwachsen. «Vorausgesetzt, es gibt nicht wieder solche Klimarückschläge wie in den Trockenjahren, wird es zukünftig noch genug geeignete Bäume geben», sagt Rudolph.