Berlin (dpa) – Noch dauert es bis zu den Deutschlandkonzerten von Harry Styles. Doch Fans können schon einmal ihre Tanzschritte üben: Der britische Popstar hat das Musikvideo zu seiner Single «Coming Up Roses» veröffentlicht. Mit dabei ist eine Anleitung zu den Tanzschritten des Songs.

Die Schritte erinnern an einen Walzer, was zum Rhythmus der orchestralen Ballade passt. Im Video ist Styles in einer Art Tanzkurs-Setting zu sehen. Er tanzt mit Männern und Frauen verschiedenen Alters durch einen Saal – zum Teil in recht ulkigen Bewegungen.





«Coming Up Roses» ist der einzige Song auf Harry Styles‘ viertem Studioalbum «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», den er komplett alleine geschrieben hat.

Der 32-Jährige singt darin über Unsicherheiten in einer Beziehung und die Frage, ob der Protagonist und sein Gegenüber wirklich zusammenpassen. Der Titel bezieht sich auf die englische Redewendung «everything is coming up roses», die übersetzt sinngemäß «alles läuft rosig» bedeutet.

Aktuell spielt Styles eine Konzertreihe im New Yorker Madison Square Garden. Seit Ende August und noch bis Ende Oktober tritt er dort insgesamt 30 Mal auf. Währenddessen tauchen immer wieder Fotos aus seinem Alltag in New York in den sozialen Medien auf: beim Joggen, beim Einkaufen etwa von Pop-Tarts oder mit seiner Freundin Zoë Kravitz, die in New York lebt.

Styles spielt im Sommer 2027 vier Open-Air-Konzerte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin: am 2., 3., 9. und 10. Juli. Mit Berlin verbindet ihn eine besondere Geschichte. Der Sänger nahm dort Teile seines jüngsten Albums auf, das im März erschienen ist. Währenddessen wurde er im Berghain, beim Marathon und in Cafés gesichtet.