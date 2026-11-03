Berlin (dpa) – Bob Hanning nimmt Berlins Nichtberücksichtigung als Spielort der Handball-Heim-WM im Januar gelassen. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin deutete zugleich an, dass die Hauptstadt schon bald wieder Schauplatz eines Handball-Großereignisses sein werde. «Ich kann mit der Entscheidung gut leben. Zumal in dem Wissen, dass 2029 wieder eine WM in Frankreich stattfinden wird, mit Co-Ausrichter Deutschland. Und da wird Berlin eine Rolle spielen», sagte Hanning der Funke Mediengruppe.

Der Deutsche Handballbund will am Donnerstag im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Belgien in Berlin über die Austragungsorte informieren. Feststeht, dass Deutschland bei der WM 2029 die Juniorrolle übernimmt. In Frankreich soll der Großteil der Spiele ausgetragen werden. Das Eröffnungsspiel und die Finalrunde sind in Paris geplant.





Die Standorte für die Heim-WM im Januar 2027 sind München, Magdeburg, Stuttgart, Kiel, Hannover und Köln.