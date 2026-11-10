Berlin (dpa/bb) – Weil er beim Autofahren in Berlin ein Handy bedient hat, hat die Polizei den Fahrer eines mutmaßlichen «Kokstaxis» gestoppt. Einsatzkräfte fanden in der Jacke des 23-Jährigen in der Nacht eine Tüte mit acht kleinen Gefäßen, die augenscheinlich mit Kokain befüllt waren, wie die Polizei mitteilte. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei dem Mann Geldscheine in szenetypischer Stückelung, wie es hieß.

Im Fahrzeug des 23-Jährigen wurden unter anderem ein Flyer für ein «Kokstaxi», Pfefferspray, ein Golfschläger, ein zweites Mobiltelefon und Bargeld gefunden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, später aber wieder freigelassen.





Den Angaben zufolge stoppte die Polizei das Auto des 23-Jährigen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Bei der Überprüfung ergaben sich laut Polizei Anhaltspunkte für den Verdacht des Drogenhandels, daraufhin wurde sein Auto auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchsucht. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Betäubungsmittelhandels mit Waffen ermittelt.

Im April war der Polizei bereits der Fahrer eines anderen mutmaßlichen «Kokstaxis» wegen eines Handys am Steuer aufgefallen. In einer Sporttasche hinter dem Beifahrersitz fanden Einsatzkräfte diverse, in kleineren Portionen abgepackte Drogen, darunter Cannabis, Kokain, Crack, LSD und Ecstasy sowie Handys und Bargeld. Die Polizei in Berlin ermittelt häufiger gegen solche Lieferdienste für Drogen.