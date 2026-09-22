Berlin (dpa) – Torhüter Andreas Palicka steht dem Handball-Bundesligisten Füchse Berlin erst einaml nicht zur Verfügung. Der 40 Jahre alte Schwede hatte sich beim 37:26-Auswärtssieg beim Bergischen HC in der Handball-Bundesliga an der Hand verletzt und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Am Sonntagabend musste die Fleischwunde an der linken Hand im Krankenhaus versorgt werden, wie die Füchse mitteilten. Die Ausfallzeit beträgt zwei bis vier Wochen.

Palicka fällt somit für die anstehende Reise zur IHF Club-Weltmeisterschaft in Ägypten aus. Dort trifft die Mannschaft von Füchse-Trainer Nikolej Krikau am Freitag auf Burgan SC aus Kuwait, vier Tage später geht es gegen den Lokalmatadoren Al Ahli Sports Club.





Als Ersatz kommt Frederik Höler zum Einsatz. Der Jungfuchs steht sonst beim Kooperationspartner VfL Potsdam in der zweiten Liga zwischen den Pfosten. Der 22-Jährige hat die Berliner Jugendmannschaften durchlaufen und stand in der vergangenen Spielzeit schon im Kader der ersten Männer.

«Für Palle tut es mir leid, aber wir haben glücklicherweise Freddy direkt in der Hinterhand. Wir sind wie immer dankbar, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass wir ihn so spontan mitnehmen können», sagte Krikau, «darüber hinaus haben wir weiterhin großes Vertrauen in die Möglichkeit, dass Lasse Ludwig noch mehr Spielzeit bekommt.»