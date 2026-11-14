Berlin (dpa/bb) – Der Hamburger Bahnhof feiert sein 30-jähriges Bestehen an diesem Wochenende mit einer besonderen Aktion – das Berliner Museum öffnet durchgehend die ganze Nacht. Gleich mehrere Ausstellungen kann man bei kostenlosem Eintritt besuchen. Auch Konzerte, Führungen und andere Programmpunkt sind bis Sonntagabend geplant.

Wann geht es los mit dem Programm?

Das Haus öffnet am Samstagvormittag um 11.00 Uhr fürs Publikum, um 12.00 Uhr beginnt dann das Programm. Dann startet etwa eine Führung, die 30 Stunden dauern soll und der man sich zwischendurch frei anschließen kann.





Auch nachts wird noch Programm angeboten. Von 21.00 bis 2.00 Uhr können Besucherinnen und Besucher etwa gemeinsam Schallplatten hören oder Wim Wenders‘ Film «Der Himmel über Berlin» sehen. Am Sonntagmorgen wird unter anderem eine Pyjamaführung angeboten. Noch bis Sonntagabend (18.00 Uhr) dauert das Jubiläumsprogramm.

Welche Ausstellungen kann man sehen?

Gezeigt werden gleich mehrere Ausstellungen. Mit Holzklötzchen kann zum Beispiel in der großen Halle experimentiert werden – dort ist derzeit noch Lina Lapelytes Installation «We Make Years Out Of Hours» zu sehen.

Gerade erst eröffnet wurde eine Ausstellung der Konzeptkünstlerin Sophie Calle (73). Die Französin wohnte früher mal in einem leerstehenden Pariser Hotel, folgte fremden Menschen mit der Kamera oder hielt Veränderungen in Berlin nach der Wiedervereinigung fest.

Die neue Ausstellung zeigt mehrere ihrer Werke, darunter eine Videoinstallation, für die sie mit Menschen an die Küste fuhr, die noch nie das Meer gesehen hatten. Sie ließ dann die ersten Reaktionen filmen, wenn sich die Menschen nach dem Blick aufs Meer umdrehten.

Was war hier früher eigentlich?

Der Hamburger Bahnhof ist eines der wichtigsten Ausstellungshäuser der Hauptstadt und wurde im November 1996 eröffnet. Früher wurde das Gebäude im 19. Jahrhundert als Bahnhof genutzt. Das Museum, das in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs liegt, trägt auch den Titel Nationalgalerie der Gegenwart.